Georges en Odette 65 jaar getrouwd 28 februari 2018

Georges Coppens en Odette Meiresonne uit Evergem hebben hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd. Het koppel is 65 jaar getrouwd en woont in een serviceflat aan Ter Caele. Ze hebben twee dochters, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Georges en Odette leerden elkaar kennen op het Zomerlief, een kermis in Mariakerke. Georges werkte op de scheepswerven van Ledeberg en bij Buckman Laboratories. Na de geboorte van hun tweeling werd Odette huisvrouw. Georges was vroeger voorzitter van KWB Evergem, en vandaag ook nog vrijwilliger in het WZC Ter Caele en het dienstencentrum Evergem.





(JSA)