Gemeentezalen vanaf 2019 ook te huur voor burgers 02 juli 2018

Particulieren en bedrijven uit Evergem zullen vanaf volgend jaar heel wat gemeentezalen kunnen huren voor hun activiteiten. Het gaat om het koetshuis en boerderijtje op het Kasteeldomein van Wippelgem, de gemeentelijke basisscholen in Sleidinge en Wippelgem, de oude raadzaal in Ertvelde, ontmoetingscentra Ter Gulden Celle en De Lieve, de zaal in de Cardijnwijk en de drie zalen in Huis van Jef. "Al heel wat verenigingen maken gebruik van deze mogelijkheid. Nu kunnen dus ook particulieren en bedrijven de zalen huren", zegt schepen Martine Willems (CD&V).





Het nieuwe regelement gaat in op 7 januari 2019. (JSA)