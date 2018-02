Gemeenteraad te horen op website 10 februari 2018

Evergem gaat de bandopnames van de gemeenteraden vanaf nu online zetten op de gemeentelijke website. Raadslid Vicky Van Hyfte (Open Vld) vroeg of er mogelijkheid was om de gemeenteraad te streamen met beeld of minstens toch de geluidsbanden online te zetten. Zo kan de geïnteresseerde burger via de website volgen wat politici tijdens de maandelijkse gemeenteraad zeggen.





"Een livestream met beelden doen we voorlopig niet", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "Daar is een investering voor nodig en dat moet de volgende ploeg in 2019 maar beslissen. Maar de klank van de gemeenteraad wordt nu toch al opgenomen. Dus die geluidsopnames gaan we vanaf nu elke maand online zetten op onze website."





Fernand Deliaert (Vlaams Belang) heeft een sappig Gents accent en voelt de bui al hangen: "Allez, mij gaan ze moeten ondertitelen", grapt de man. (JSA)