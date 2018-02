Gemeentelijke dienstverlening onder de loep 10 februari 2018

02u55 1

De gemeente Evergem werkt aan een plan om de gemeentelijke dienstverlening klaar te maken voor de toekomst. De tijd dat je voor alles persoonlijk naar het gemeentehuis moet komen, is voorbij. "We willen werken aan één centraal telefoonpunt voor de gemeentediensten", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "We gaan daarnaast volop inzetten op het digitaal verhaal, maar beseffen maar al te goed dat niet iedereen daarmee vertrouwd is. We willen mensen ook 'op afspraak' naar het gemeentehuis laten komen, of in bepaalde gevallen zelfs een ambtenaar naar de mensen thuis sturen. We willen ons in Evergem echt onderscheiden als het op gemeentelijke dienstverlening aankomt. We willen daar in het Meetjesland in uitblinken en de eerste resultaten moeten volgend jaar al zichtbaar worden." (JSA)