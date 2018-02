Gemeentehuis in het donker 03 februari 2018

De buitenverlichting aan de hoofdingang van het gemeentehuis van Evergem is al een tijdje kapot. Voor wie 's avonds een vergadering heeft in het gemeentehuis in de Fortune de Kokerlaan, is het gevaarlijk. Aan de ingang zijn trappen, en die zie je amper als het pikdonker is. Raadslid Thierry De Prest (Open Vld) vraagt de gemeente om het euvel zo snel mogelijk te herstellen. De gemeente belooft de nodige stappen te zetten. (JSA)