Gemeentebestuur wil weten wat er leeft in de dorpskernen: dit voorjaar overal dorpsdagen Joeri Seymortier

25 februari 2019

11u08 0 Evergem Het gemeentebestuur van Evergem wil weten wat er leeft in de verschillende dorpskernen, en gaat in april en mei dorpsdagen organiseren in alle dorpskernen.

Wat verwachten inwoners, waar liggen ze wakker van, wat vinden ze goed en wat kan beter? Dat wil het gemeentebestuur van Evergem te weten komen, en daarom zijn er dorpsdagen in april en mei, in alle dorpskernen. De gemeente gaat nu op zoek naar inwoners voor hun promotiecampagne. “We zoeken een mix van mensen, zoals een echte samenleving er uit ziet”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Per dorpskern kiezen we vier gezichten die op de aankondiging verschijnen. Dat is via alle gemeentelijke communicatiekanalen: website, Facebook, Instagram, informatieblad, affiche, flyer, uitnodiging bij alle inwoners van die dorpskern en een spandoek op een goed zichtbare plaats. Mandatarissen en kandidaten voor de komende verkiezingen zijn niet toegelaten.”

Inschrijven kan tot 15 maart. Je kan ook andere bekende dorpsgenoten tippen bij de gemeente. De snelste weg is online via www.evergem.be/ikwilopdefoto.