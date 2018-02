Gemeente zet Bryan Boussaer in de bloemetjes 07 februari 2018

Het gemeentebestuur van Evergem heeft renner Bryan Boussaer in de bloemetjes gezet. De sportieveling werd samen met zijn vriendin, ouders en supporters ontvangen op het Kasteel van Wippelgem. "Dat gebeurde naar aanleiding van zijn prachtige sportieve prestaties op de piste", zegt schepen Filip Lehoucq. "Bryan won bij de beloftes de Zesdaagses van Gent, Rotterdam en Londen en werd als kers op de taart ook nog Belgisch kampioen in de Scratch. Hij plaatste onze gemeente zo verschillende keren op een positieve manier in de kijker."





(JSA)