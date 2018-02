Gemeente roept op alcohol te laten 01 februari 2018

De gemeente Evergem roept alle inwoners op om vanaf vandaag zo veel mogelijk deel te nemen aan Tournée Minérale, de maand zonder alcohol. "Wij doen als gemeente zelf ook mee, omdat we willen werken aan een gezonde gemeente", zegt schepen Kathleen Depoorter (N-VA). "Uit onderzoek bleek dat vorig jaar negen op de tien deelnemers er een positieve ervaring aan over hield. Daag vrienden en familie uit om mee te doen, moedig elkaar aan en hou vol."





De gemeente heeft een eigen team in het leven geroepen. Inschrijven: www.evergem.be/tournee. (JSA)