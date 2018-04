Gemeente redt KLJ met halve hectare grond NIEUWE LOKALEN KOMEN ACHTER GEMEENTESCHOOL JOERI SEYMORTIER

19 april 2018

02u55 0 Evergem De KLJ van Sleidinge kan binnenkort nieuwe jeugdlokalen bouwen op hun bestaande terreinen achter de gemeenteschool. De gemeente Evergem gaat de gronden aankopen, zodat de KLJ haar lang gekoesterde bouwdroom kan verwezenlijken.

De gemeente Evergem wou een nieuw recreatieterrein in de Kerkstraat, waar zowel de jeugd als de voetbalclub een nieuw onderkomen zouden vinden. Maar dat plan werd vernietigd door de Raad van State. De gemeente moest op zoek naar nieuwe oplossingen, en heeft die nu gevonden. De voetbalclub blijft op zijn huidige locatie en krijgt een kunstgrasveld. Ook de KLJ kan op de huidige locatie blijven en daar haar bouwplannen uitrollen.





"We gaan als gemeente 214.000 euro op tafel leggen om de halve hectare grond achter de gemeenteschool aan te kopen", zegt schepen van Patrimonium Filip Lehoucq (CD&V). "Nu zit de KLJ daar in een oude container, maar dat is echt voorhistorisch. De gronden zijn in handen van de Volkshaard en we willen die als gemeente kopen. De jeugdvereniging is zelf al lang aan het sparen voor het project 'KLJ wij bouwen mee', dus ze hebben al een mooie spaarpot om hun lokalen te financieren. We zullen een erfpacht opstellen, zodat de jeugd onze terreinen kan gebruiken. Het is goed dat er eindelijk een definitieve oplossing is."





Sportschuur voor school

De aankoop van de gronden achter de gemeenteschool, kan op termijn ook voor de school positief zijn. "De turnzaal is te klein. Op lange termijn kan op de gronden misschien ook een zogenaamde 'sportschuur' gebouwd worden, die na de schooluren door sportclubs gebruikt kan worden. Die mogelijkheid is er, maar de realisatie zal nog niet voor de eerste jaren zijn", zegt schepen Lehoucq.





De jongeren en ouders van de KLJ zijn blij met de oplossing. "Na een ellenlange zoektocht naar een betaalbaar stuk recreatiegrond is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel", zegt Luc Pauwels. "Het terrein naast de speelweide van de gemeentelijke basisschool Sleidinge is goed voor ons. Hoog tijd, want de containers waar de jeugdbeweging nu in verblijft, zijn versleten. Er is zelfs geen waterleiding. Alleen als het binnen regent, hebben de jongeren daar water. Binnenkort kunnen we eindelijk starten om met onze eigen middelen een gebouw op te trekken. We hebben al heel wat spaarcentjes, maar er zal nog meer nodig zijn. Daarom houden we zaterdagavond een grote benefietbarbecue."





Zaterdag 21 april vanaf 18.30 uur kan je genieten van de barbecue in de gemeentelijke basisschool. Je betaalt 17 euro, of 9 euro voor kinderen tot 10 jaar. Om 21 uur zorgen de KLJ-leden voor een show. Inschrijven: 09/357.75.26.