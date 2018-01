Gemeente krijgt 'Huis van het Kind' 02u40 0

Evergem maakt werk van de oprichting van een 'Huis van het Kind'. Daarin worden alle diensten gebundeld die jonge gezinnen met kinderen ondersteunen, en die ook de kinderarmoede in Evergem aanpakken.





Volgens Sp.a Evergem is er wel degelijk werk aan de winkel. Raadslid Christine De Wispelaere vroeg de cijfers op. "De kinderarmoede neemt toe in Evergem", zegt De Wispelaere. "Eén op de twaalf jonge kinderen in Evergem groeit vandaag op in armoede. In 2011 ging het nog maar om drie procent van de kinderen, en vandaag is dat al 8,3 procent van de kinderen dat opgroeit in een kansarm gezin. Nog altijd minder dan het Vlaams gemiddelde, maar toch tijd om aan de alarmbel te trekken. Kinderen zijn onze toekomst. Het is onze plicht om voor alle kinderen kansen te creëren." (JSA)