Gemeente kiest voor bloemrijke graslanden 14 mei 2018

Evergem wil het ecologisch beheer van een aantal openbare graszones verhogen. Bepaalde stukken zullen maar één of twee keer per jaar meer gemaaid worden, zodat de natuur daar vrij spel krijgt. "Een aantal graszones zijn nu gedeeltelijk gemaaid", zegt schepen Patrick Huyghe (N-VA). "De niet-gemaaide stukken worden maar één of twee keer per jaar gemaaid, en groeien zo geleidelijk aan uit tot bloemrijke graslanden. Die zijn niet alleen mooi, maar trekken ook bijen en vlinders aan. Natuur zorgen we er voor dat er ook genoeg gemaaide zones blijven, waar kinderen en wandelaars kunnen spelen en zich uitleven."





Hier en daar is er kritiek. "Enkele weken na de maaibeurt lijkt het misschien alsof de maaiers een stuk vergeten zijn, maar dat is dus niet zo. Kort daarop zal je de bloemenpracht zien verschijnen en kan je genieten van de fladderende vlinders", zegt de schepen nog. (JSA)