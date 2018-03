Geen windmolen op Durmakker 29 maart 2018

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) geeft geen omgevingsvergunning voor de bouw van een windmolen in de Durmakker 35a, in haar thuisgemeente Evergem.





Zowel de gemeente Evergem als elf omwonenden hadden bij de minister beroep aangetekend tegen de beslissing van de provincie om de windmolen te vergunnen. Er kwam ook een petitie binnen met 369 handtekeningen. Bij de behandeling van het beroep kwamen er heel wat gunstige adviezen binnen, maar het geluidsonderzoek werd pas na het openbaar onderzoek aan het dossier toegevoegd. Ook andere extra informatie kwam pas na het openbaar onderzoek in het dossier terecht. Door de schending van het openbaar onderzoek wordt de omgevingsvergunning voor de bouw en de exploitatie van een windmolen op Durmakker dan ook geweigerd. (JSA)