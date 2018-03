Gedaan met trucks in dorpskern INDUSTRIEZONE HEEFT RECHTSTREEKSE AANSLUITING OP R4 JOERI SEYMORTIER

28 maart 2018

02u35 0 Evergem Vandaag, net voor de ochtendspits, wordt het nieuwe afrittencomplex Rieme-Noord langs de R4 in Evergem opengesteld voor alle verkeer. Gisteren kwam Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) het lintje al knippen. Ook voor de fietsers wordt het een pak veiliger op weg van en naar het werk.

Vlaanderen heeft anderhalf jaar gewerkt en heeft 4,3 miljoen euro geïnvesteerd in het nieuwe afrittencomplex op de R4 in Evergem. Het complex is een nieuwe ontsluiting voor het bedrijventerrein Rieme-Noord en het havengebied van Gent. Nu de vrachtwagens rechtstreeks op de R4 kunnen, zal dit voor een pak minder vrachtverkeer door de dorpskern van Rieme zorgen.





"Dit nieuwe knooppunt is een economisch belangrijke toegang naar het industrieterrein Rieme-Noord en het havengebied", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. "Het nieuwe bedrijventerrein ligt ten Noorden van Rieme, tussen de R4 West en het kanaal Gent-Terneuzen. De bouw van het afrittencomplex op de R4 West is nu klaar. Ook de woonkern Rieme profiteert hiervan. Het vrachtverkeer naar een aantal bedrijven aan het kanaal in Rieme reed heel vaak door de woonkern. Vanaf nu kan het zwaar verkeer via het nieuwe knooppunt en de havenweg deze bedrijven bereiken. Het nieuwe knooppunt bestaat niet alleen uit een op- en afrit langs beide zijden van de R4, maar ook uit een nieuwe brug die aansluit op de havenweg naar de industriezone", aldus Ben Weyts.





Fietstunnels

Opvallend in het project is de grote aandacht voor fietsers. Er zijn onder het complex grote fietstunnels gemaakt. "Iets wat vroeger in dergelijke projecten wel eens vergeten werd, maar waaraan we nu veel aandacht besteden", geeft de minister toe. "De fietspaden en nieuwe fietstunnels geven werknemers de kans om vlot en veilig te fietsen naar de bedrijvenzone. We stimuleren zo de mensen om met de fiets naar het werk te gaan", zegt minister Weyts.





Burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) is tevreden.





Vlot bereikbaar

"Het is voor ons als gemeente een belangrijke uitdaging om de economische ontwikkeling te verzoenen met de leefbaarheid van onze kanaaldorpen, én met de verkeersveiligheid langs de zeer drukke R4", zegt de burgemeester. "Dit zogenaamd 'Hollands Complex' is een mooie realisatie. Het is belangrijk voor de economische ontwikkeling, belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpskern Rieme en belangrijk voor de verkeersveiligheid. Dit zorgt onder andere voor een rechtstreekse ontsluiting naar de R4-West voor bestaande bedrijven, zoals Mervielde, Total, Oleon en Fuji Oil. Via het nieuwe afrittencomplex zullen ook alle toekomstige bedrijven voor hun klanten zeer vlot bereikbaar zijn van op de N49 Knokke- Antwerpen", zegt De Maertelaere nog.