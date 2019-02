Gedaan met idyllische settings. Anno 2019 poseren communicantjes... op de politiemotor! Jeroen Desmecht

28 februari 2019

16u38 1 Evergem Nog op zoek naar een origineel foto-idee voor je communicanten? De politiezone Assenede-Evergem helpt u alvast een handje. Op 20 maart organiseren zij namelijk een (gratis) fotoshoot met hun politievoertuigen aan het kasteel van Wippelgem. Fototoestel en/of fotograaf moet je wel zelf voorzien.

De actie is gericht naar alle burgers uit groot Assenede en Evergem. Deelnemers krijgen elk twintig minuten de tijd om foto’s te nemen bij één van de verschillende politievoertuigen. “Als politiezone krijgen we regelmatig de vraag of het niet mogelijk zou zijn om een aantal foto’s te trekken met één van onze voertuigen”, klinkt het bij de politie. “Omdat het onmogelijk is om hier individueel steeds op in te gaan, organiseren wij dit jaar een eerste editie van een fotoshoot met politievoertuig.”

De fotoshoot vindt woensdag 20 maart plaats tussen 12.30 uur en 18 uur aan het kasteel van Wippelgem. Inschrijven is verplicht en doe je best zo snel mogelijk: het aantal inschrijvingen is namelijk beperkt. Bij een lange wachtlijst zou er op 27 maart eventueel een tweede sessie plaatsvinden. Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen met naam, adres en telefoonnummer naar PZ.AssenedeEvergem.Beleid@police.belgium.eu.

Let wel: je inschrijving is pas definitief wanneer je een bevestigingsmail hebt ontvangen.