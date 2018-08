Gaston en Aline zijn briljanten paar 22 augustus 2018

Gaston Dhaenens en Aline De Pauw uit de Hekstraat 87 in Evergem zijn 65 jaar getrouwd. Het briljanten paar kreeg acht kinderen, en heeft ondertussen dertien kleinkinderen en evenveel achterkleinkinderen. Gaston is afkomstig uit Waterland-Oudeman en Aline uit Watervliet. Ze hebben elkaar voor het eerst gezien aan de cinema van Watervliet. Na de trouw trok het koppel voor veertien jaar naar Duitsland, waar Gaston onderofficier was. Daarna keerden ze terug naar Gent, waar hij in de bouw ging werken. Tenslotte kwamen ze naar Evergem wonen, om daar te genieten van hun oude dag.





(JSA)