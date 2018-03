Frontale aanrijding aan Ovaal 21 maart 2018

Een 29-jarige man uit Evergem is gisterochtend gewond, maar buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis na een aanrijding aan het Ovaal van Wippelgem. De chauffeur verliet rond 6.15 uur het Ovaal, dat de R4 verbindt met het industrieterrein De Nest, en wilde in de richting van het industrieterrein rijden en kwam daar frontaal in aanrijding met de wagen van een 42-jarige man uit Evergem.





Beide chauffeurs raakten gewond, maar de 42-jarige man moest niet naar het ziekenhuis. (WSG)