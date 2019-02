Friturist jaagt gewapende overvaller weg met mayonnaisepot Wouter Spillebeen

21 februari 2019

20u29 0 Evergem Een mayonnaisepot bleek woensdagavond het ideale verweer te zijn tegen een gewapende overvaller die een frituur in Rieme, Ertvelde binnenviel. “Ik ga toch mijn geld niet afgeven”, reageert friturist N.D.P. die de pot naar de overvaller gooide.

Rond 21.15 uur waren de laatste klanten net uit de frituur vertrokken toen de overvaller, gewapend met een pistool en met een bivakmuts op zijn hoofd, binnenstormde. “Misschien stond hij te wachten tot de klanten weg waren”, denkt N.D.P. “Het ging heel snel. De jongeman gooide een zak over de toog. Ik denk dat ik er het geld in moest stoppen, maar hij zei geen woord.”

De friturist was niet bang. “Ik was kwaad! Ik zal mijn geld niet afgeven! Ik heb een mayonnaisepot naar hem gegooid”, zegt hij. De overvaller sloeg op de vlucht en N.D.P. belde de politie. “Ze kwamen ter plaatse met een speurhond. Die kon de zak gebruiken om zijn spoor te zoeken, maar hij was niet meer te vinden.” Een goede beschrijving kon de friturist niet geven. “Ik denk dat hij ongeveer 18 tot 25 jaar oud was, maar het ging te snel om het goed te zien.”