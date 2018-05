Frank Galan in Gouden Kroon 08 mei 2018

Liefhebbers van Vlaamse muziek kunnen op vrijdag 11 mei naar de maandelijkse muzieknamiddag in de Gouden Kroon in Ertvelde. Om 14 uur staat een dubbeloptreden van Frank Galan gepland. Er is koffie en gebak, en ook DJ Benny zorgt tussendoor voor muziek. Kaarten kosten 15 euro. Info via het nummer 0485/69.73.25. (JSA)