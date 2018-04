Fotowedstrijd brengt dorp in beeld 12 april 2018

Zomerfeest Ertvelde lanceert dit jaar de fotowedstrijd 'Typisch Ertvelde'. Het is de bedoeling dat amateurfotografen hun dorp op een leuke manier in beeld brengen.





De foto's zullen verwerkt worden in een tentoonstelling die op 7 en 8 juli te zien zal zijn tijdens het Zomerfeest in Ertvelde. "Tot 31 mei kunnen fotografen foto's insturen die Ertvelde of zijn bewoners op een originele manier in beeld brengen", zegt Bart Van Herck. "De meest geslaagde beelden worden tentoongesteld tijdens de handelsbeurs en het Zomerfeest in Ertvelde op 7 en 8 juli. Met de fotowedstrijd 'Typisch Ertvelde' willen we het karakter van Ertvelde vatten in beelden. Ieder mens heeft zijn karakter. Maar ook dorpen hebben iets specifiek."





Elke deelnemer mag maximum vijf foto's insturen: van mensen, landschappen, evenementen of bedrijven. Reglement en inschrijvingsformulier zijn te vinden op www.zomerfeestertvelde.be. (JSA)