Fotoshoot bij politievoertuigen voor jonge fans van De Buurtpolitie Wouter Spillebeen

20 maart 2019

15u37 0 Evergem Kinderen en ouders die een originele communiefoto wilden nemen, konden vandaag terecht bij de politiezone Assenede-Evergem. Aan het kasteel van Wippelgem organiseerden ze ongeveer zeventien fotoshoots met een politiemotor en een politiewagen. Het succes hebben ze deels te danken aan televisieseries zoals De Buurtpolitie.

Tot de ergernis van sommige politiemedewerkers is De Buurtpolitie niet erg waarheidsgetrouw, maar het programma maakt hen wel bijzonder populair bij de jeugd. Fans van de reeks en ouders die een originele foto wilden, stelden de afgelopen jaren wel vaker de vraag of ze bij een politievoertuig mochten poseren voor een communiekaartje. Omdat het moeilijk is om aan elke individuele vraag gehoor te geven, besloten ze dit jaar een hele namiddag een motor en een interventievoertuig beschikbaar te houden voor foto’s.

Geïnteresseerde ouders moesten op voorhand inschrijven. De politie gaf voorrang aan communicanten uit ze zone, maar uiteindelijk mocht zelfs een familie uit Torhout bij de voertuigen poseren. “Twee families hebben op het laatste moeten afzeggen wegens ziekte” legt Davine De Ronne van de politiezone uit. “In totaal komen er deze namiddag ongeveer zeventien kinderen langs.”

Nathalie Hertschap uit Rieme kwam met haar eerstecommunicant Derian en haar plechtigecommunicant Kilian naar het kasteel voor een fotoshoot. “Vooral Kilian kijkt veel naar De Buurtpolitie”, legt ze uit. “Toen ik op facebook zag dat de politie zo’n fotoshoots organiseert, leek het me ideaal. Bovendien is dit eens iets anders dan gewoon een foto in een park.”