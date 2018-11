Fluobrigade De Regenboog in de prijzen Joeri Seymortier

27 november 2018

05u29 0 Evergem De Fluobrigade van de school De Regenboog in Ertvelde valt in de prijzen en krijgt 2.000 euro subsidie van de provincie.

De school valt twee keer in de prijzen, want ook met de Regenboog Bikes wordt een subsidie binnen gehaald. Zelfs eentje van 7.500 euro. “Wij voeren al jaren een echt fietsbeleid op school”, zegt directeur Marie-Rose Vandevelde. “Onze fluobrigade houdt regelmatig prikacties rond de school, om zo de leerlingen te blijven motiveren tot het dragen van een fluohesje en fietshelm. We krijgen eind deze week ook schoolfietsen, die ingezet worden tijdens schooluitstappen, of om de leerlingen fietsvaardigheden bij te brengen. We hebben onze leerlingen ook geleerd hoe ze zelf hun fiets kunnen herstellen.”