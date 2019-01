Flitsactie in Evergem: 62 laagvliegers op de bon JDG

18 januari 2019

11u30 0 Evergem Ook donderdag organiseerde de politiezone Assenede/Evergem een flitsactie, deze keer op de Oude Burggrave in Kluizen en op de Langerbrugsestraat in Evergem. Een op de vier gemeten bestuurders reed te snel.

De controles vonden donderdag plaats in de Oude Burggrave in Kluizen en de Langerbrugsestraat in Evergem, beide een zone vijftig. In de Oude Burggrave werden 88 voertuigen gecontroleerd, 33 onder hen reden te snel. De hoogst gemeten snelheid daar was 81 kilometer per uur. Op de Langerbrugsestraat in Evergem ging het om 152 gemeten auto’s. Daar vlogen 29 laagvliegers op de bon. In totaal reden 62 van de 240 gecontroleerde bestuurders te snel, iets meer dan één op vier.