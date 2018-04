Fietssnelweg in de maak 17 april 2018

Evergem werkt aan een fietssnelweg die van aan het treinstation van Evergem naar de R4 moet lopen. "De plannen zitten nog in de beginfase", zegt schepen van Mobiliteit Erik De Wispelaere (CD&V). "Die fietssnelweg moet over het drukke Brico-kruispunt lopen, en wellicht zelfs voor een veilige fietsverbinding zorgen tot aan het station van Wondelgem. We doen dit dossier niet alleen. Het is een samenwerking tussen onze gemeente, de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent, Administratie Wegen en Verkeer en de NMBS. Er moeten dus heel veel neuzen in dezelfde richting geraken. Er zal nu een ontwerper aangesteld worden om een eerste voorontwerp te maken."





Er worden ook verdere stappen gezet voor de realisatie van het lange afstandsfietspad langs de spoorlijn 58, tussen het treinstation van Sleidinge en Waarschoot.





