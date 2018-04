Fietsroutes langs boekenruilkastjes 12 april 2018

De bibliotheek van Evergem viert op zondag 15 april een Boekenruilkastjesfeest. Die dag worden twee fietsroutes ingehuldigd langs veertien boekenruilkastjes. Onderweg is er animatie en je kan letters verzamelen om prijzen te winnen. "In Evergem staan veertien boekenruilkastjes die beheerd worden door particulieren", zegt schepen Martine Willems (CD&V). "Dat zijn een soort mini-bibliotheken op een paaltje of aan de muur. Er is plaats voor een veertigtal boeken. Je kan er een boek uitnemen, in ruil voor een ander boek dat jij in het kastje plaatst. Zo komen er regelmatig nieuwe boeken in de kastjes. De kastjes zijn zeven dagen op zeven open en bieden ruil- en leesplezier voor groot en klein."





Vertrek om 13.30 uur aan de gemeentelijke basisschool Wippelgem, in de Droogte 208. Info: 09/216.89.30. (JSA)