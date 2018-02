Fietsersbond hekelt onveilige verkeerssituatie bij dodenwake 17 februari 2018

Twintigtal leden van de Fietsersbond, vrienden en familieleden hebben gisterenavond het overlijden van Dirk Van Geele herdacht. De 50-jarige fietser kwam op 22 december 2017 om het leven na een tragisch verkeersongeval in de Langerbruggestraat in Oostakker. Aan de oversteekplaats aan het rondpunt bij Volvo werd hij aangereden door een voertuig en overleed hij ter plaatse aan zijn verwondingen. "We zijn hier niet om het proces van de bestuurder te maken", zegt de Fietsersbond. "Wel willen we hier de onveilige verkeerssituatie aankaarten. Deze hoofdfietsroute is niet in orde. Zo zou het fietspad drie meter breed moeten zijn, maar dat is hier zeker niet het geval. We blijven aandringen om de verkeersinfrastructuur aan te passen aan de veiligheid van alle weggebruikers." Op de plaats van het ongeval werd een naambordje opgehangen en bloemen gelegd. De aanwezigen hielden ook een minuut stilte. De Fietsersbond deelde daarnaast flyers uit aan alle weggebruikers om ook hen te laten stilstaan bij het tragische ongeval. (JEW)