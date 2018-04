Fietser (17) gewond 11 april 2018

Een 17-jarige fietser is gisteren rond 9.30 uur aangereden door een wagen in in de Christoffelweg in Evergem. De 85-jarige vrouw uit Sleidinge die de wagen bestuurde, wilde afslaan richting Evergem, maar merkte de fietser niet op. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. (OSG)