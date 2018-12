Fietsenmaker uit Evergem riskeert 8 maanden cel voor diefstal JDG

21 december 2018

20u32 0 Evergem Een jongeman uit Evergem moest zich vrijdag verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent. De man werkte als fietsenmaker en zou werkgerief en een elektrische fiets van zijn werkgever gestolen hebben.

De verdediging nuanceert de diefstal van het werkgerief en ontkent de diefstal van de fiets: “Mijn cliënt had een conflict met zijn werkgever, die om persoonlijke redenen weigerde om hem te betalen”, zegt de advocate van de man. “Daarna heeft hij het recht in eigen handen genomen, en uit wraak een boormachine en een werktafel mee naar huis genomen. Ondertussen is alles terug bij de eigenaar. Met de diefstal van de elektrische fiets heeft hij niets te maken.”

De man in kwestie heeft een blanco strafregister. Zijn ex-werkgever was niet aanwezig en stelde zich geen burgerlijke partij. Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van 8 maanden. De verdediging vraagt om een werkstraf. Vonnis op 18 januari.