Fietsen langs oorlogsmonumenten Joeri Seymortier

06 september 2018

11u31 1 Evergem Zondag 9 september kan je in Evergem een fietstocht van 37 kilometer maken langs verschillende oorlogsmonumenten in de gemeente.

Open Monumentendag staat dit jaar in Evergem in het teken van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Cultuurraad Evergem heeft een fietsroute uitgetekend langs een aantal gebouwen en plaatsen met een honderd jaar oud verhaal.

Je fietst door Evergem, Kerkbrugge, Doornzele, Ertvelde en Sleidinge. Het traject van 37 kilometer kan ook ingekort worden. Starten kan vanaf 10 uur aan CC Stroming in de Weststraat 31 in Sleidinge, of aan het Administratief Centrum Ertvelde, op het Marktplein 2 in Ertvelde.

De brochure waarin de fietsroute uitgelegd staat, krijg je bij de start. Of je kan de brochure ook als PDF opvragen door een mailtje te sturen naar comm@cultuurraadevergem.be.