Fietsbrug over druk kruispunt Brico Veilige oversteek fietsers moet er zijn voor werken in 2022 Joeri Seymortier

11 december 2018

16u46 0 Evergem Er komt definitief een fietsbrug over het drukke kruispunt Brico, op de grens van Evergem met Wondelgem. De vernieuwing van het drukste kruispunt van Evergem moet in 2022 beginnen, en tegen die tijd moet de fietsbrug er liggen. Ondertussen wordt ook verder gezocht naar oplossingen voor de files aan de verkeerslichten.

Het kruispunt van de R4 met de N456 in Evergem, in de volksmond het kruispunt Brico, is het drukste kruispunt van heel Evergem en omstreken. Wagens staan er elke ochtend en elke avond in de file en ook voor fietsers is het er gevaarlijk oversteken. Maar daar komt verandering, want er komt voor de fietsers nu definitief een fietsbrug of een zogenaamde fly-over.

“De provincie heeft definitief het licht op groen gezet en wil meewerken aan het dossier voor de aanleg van een fly-over”, zegt schepen van Openbare Werken Erik De Wispelaere (CD&V). “De aanleg van een fietsbrug over het kruispunt Brico is een voorbereidend werk op de grote herinrichting van het kruispunt die later moet volgen. Zo’n fietsbrug zou een schitterende meerwaarde zijn voor het fietsend woon-werkverkeer tussen Evergem en Gent, en tussen Evergem en de haven. Zeker tijdens de ingrijpende werken op het kruispunt zou zo’n fly-over het fietsen een pak veiliger kunnen maken. Ondertussen is ook de verdeelsleutel voor de financiering bekend: Vlaanderen zal zestig procent van de nieuwe brug betalen, de provincie twintig procent, en Evergem en Gent nemen elk tien procent voor hun rekening.”

Files blijven

Ondertussen is het tijdens de spitsuren voor het autoverkeer nog elke dag aanschuiven aan het kruispunt Brico. Enkele weken geleden werden de verkeerslichten daar anders afgesteld, zodat afslaand verkeer van de R4 dat nu kan doen zonder dat er wagens uit de tegenovergestelde richting komen. Die aanpassing van de verkeerslichten veroorzaakte lange files. Er werden ondertussen nieuwe aanpassingen gedaan, maar het probleem is nog steeds niet helemaal opgelost. “Vooral op de R4 zelf zijn de files aan de verkeerslichten nog veel te lang”, zegt schepen De Wispelaere. “Volgens mij moet het veel langer groen blijven voor het verkeer op de R4, waardoor de doorstroming vlotter zal verlopen. De ‘groentijd’ op de R4 moet verdubbelen. Iets wat wij als gemeente zelf niet kunnen beslissen, maar we blijven in nauw overleg met de mensen van AWV.”

2022

Het is nu al elke dag superdruk aan het kruispunt Brico. Welke chaos mogen we dan vanaf 2022 verwachten als de werken aan de herinrichting van het kruispunt effectief zullen uitgevoerd worden? “De werken zullen hinder met zich mee brengen, maar er worden ook goede afspraken gemaakt met de aannemer. Er kunnen noodbruggen of zijwegen komen, zodat ook de doorstroming op de R4 tijdens de werken gegarandeerd zal worden”, zegt schepen Erik De Wispelaere nog.