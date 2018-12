Feestvarken palmt stilaan Meetjesland in Nu ook verjaardagsdozen in Evergem en Lovendegem Joeri Seymortier

08 december 2018

13u36 0 Evergem De vzw Feestvarken breidt haar werking in het Meetjesland uit en wordt vanaf Nieuwjaar ook actief in Evergem en Lovendegem. Bedoeling is om verjaardagspakketten te geven aan kinderen in kansarme gezinnen. Want die hebben vaak het budget niet voor een feestje. “Maar elk kind verdient een leuke verjaardag”, klinkt het.

Begin dit jaar is de Meetjeslandse afdeling van de vzw Feestvarken opgestart in Aalter, Knesselare, Maldegem, Zomergem en Waarschoot. Vanaf januari komen Lovendegem en Evergem daar nu bij. “Onze vzw geeft mooi gevulde verjaardagspakketten aan kinderen die in armoede leven”, zegt bestuurder Koen Bauwens. “De pakketten zijn bestemd voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. In kansarme gezinnen is er vaak geen budget over voor een verjaardagscadeau, voor een traktatie op school of voor een verjaardagsfeestje thuis. Maar wij vinden dat elk kind een leuke verjaardag verdient. Wij willen die kinderen dan ook verrassen met een feestdoos op hun verjaardag. Daarin zit niet alleen speelgoed als geschenk, maar ook vlagjes om het huis te versieren, materiaal om een verjaardagscake te bakken en snoep om uit te delen aan de vriendjes. Want ook kinderen in armoede mogen zich op hun verjaardag echt eens bijzonder voelen.”

250 gelukkige kinderen

De vzw Feestvarken gaat ook langs in scholen om te sensibiliseren en armoede bespreekbaar te maken. De vzw bestaat al vier jaar in de Kempen, en werd begin dit jaar ook in het Meetjesland opgestart. Welke kinderen recht hebben op een verrassingspakket, wordt samen met de plaatselijke OCMW’s beslist. Op die manier blijft de privacy van de gezinnen gegarandeerd. “We hebben in de vijf startgemeenten in het Meetjesland al zo’n 250 pakketten bedeeld, en dus 250 kinderen gelukkig kunnen maken”, zeggen de vrijwilligers. “Lovendegem komt er vanaf januari bij. Zomergem en Waarschoot doen al mee, en die gemeenten worden straks samen met Lovendegem één nieuwe gemeente Lievegem. Ook Evergem stapt nu mee in ons verhaal. We hopen op termijn het hele Meetjesland te kunnen bedienen, want armoede kent geen grenzen. Vanaf 2020 kunnen er nog nieuwe gemeenten bij komen.”

Feestvarkenbier

Dit weekend werd ook het nieuwe bier van Feestvarken officieel voorgesteld. “Het bier is in de eerste plaats bedoeld om onze naambekendheid te vergroten, maar natuurlijk ook om extra geld in te zamelen”, zegt Wim Maenhaut. “Het is een amberkleurig bier geworden, met een lekkere citrustoets. Het biertje van 6,8 graden werd gebrouwen door Tom Mertens van Tpaenhuys. Voorlopig is het enkel te bestellen via onze Facebookpagina en de website, maar we hopen dat het Feestvarkenbier binnenkort ook in de Meetjeslandse drankenhandel en in enkele Meetjeslandse cafés te koop zal zijn”, klinkt het nog.