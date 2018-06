Feest voor opening 'Huis van Jef' 30 juni 2018

Vandaag, zaterdag 30 juni, viert de jeugd van Evergem feest voor de opening van het 'Huis van Jef' op het domein Hoge Wal in Ertvelde. De gemeentelijke jeugddienst van Evergem verhuisde eind april al van Kluizen naar de nieuwe locatie aan het sportcentrum Hoge Wal. Ook de gemeentelijke speelpleinwerking, de kinderopvang en de dienst voor onthaalouders Kleine Beer zullen er huizen. Op zaterdag 30 juni is er in de voormiddag een openingsmoment voor de genodigden. Deze namiddag van 13 tot 18 uur kan iedereen langs komen om de nieuwbouw te ontdekken. Er is heel wat muziek, kinderanimatie en er worden pannenkoeken gebakken. (JSA)