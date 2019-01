Feest bij ouders Joost Van Hyfte: Etienne en Annie uit Ertvelde vieren gouden jubilee Joeri Seymortier

03 januari 2019

09u08 0 Evergem Etienne Van Hyfte en Annie Van der Jeugd uit de Lindenlaan 28 in Ertvelde zijn vijftig jaar getrouwd.

Het gouden koppel heeft één bekende zoon Joost, en twee kleinkinderen: Lenny en Brian. Etienne en Annie waren buren van elkaar, en kennen elkaar dus bijna heel hun leven. Etienne werkte als bediende en Annie was onderwijzeres. Etienne was een man van poëzie en romans, die zijn bediendenloopbaan zelfs even opgaf om een uitgeverij op te starten. Hij schreef recent nog een roman: ‘De eenzaamheid van een ijskonijn’. Hij is ook een overtuigd fietser die alle Vlaamse klassiekers en zelfs de Ronde van Frankrijk reed. Annie is actief lid van het Zamankoor, speelde toneel en was lid van de gemeentelijke cultuurraad.