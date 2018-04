Extra sportmateriaal voor school 18 april 2018

De kinderen van de gemeentelijke basisschool krijgen dit jaar extra sportmateriaal. "Vorig jaar hebben we in de basisschool van Sleidinge gezorgd voor de vernieuwing van de glazen wand en de sportvloer", zegt schepen Filip Lehoucq (CD&V). "Nu leggen we nog eens 10.000 euro op tafel voor de aankoop van nieuw sportmateriaal voor de vernieuwde turnzaal. We gaan dit jaar in de school ook nog wat aanpassingen doen voor de brandveiligheid en ook de stookplaats van de school zal aangepakt worden." (JSA)