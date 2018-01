Extra politieraad over misbruik binnen politie? 02u36 0

Johan Van Hove (sp.a) vraagt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) van Evergem om de politieraad van de zone Evergem-Assenede bijeen te roepen, naar aanleiding van het dossier van mogelijk seksueel misbruik van een politieagente van 28. Gisteren kon je in onze krant lezen dat het slachtoffer niet alleen door twee agenten werd lastig gevallen, maar op oudejaarsavond wellicht ook nog eens door haar vertrouwenspersoon die in dat dossier aangesteld werd.





"Wij hebben het verhaal in Het Laatste Nieuws gelezen en zijn verontrust", zegt Johan Van Hove. "Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen vraag ik het politiecollege om een extra politieraad samen te roepen om meer duidelijkheid te krijgen omtrent de feiten en om een eigen onderzoek in te stellen."





Het voorstel wordt het eerstkomende politiecollege besproken.





