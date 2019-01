Extra bos tussen industrieterrein Durmakker en woonkern Belzele Joeri Seymortier

16 januari 2019

Er wordt verder gewerkt aan het bufferbos van 23 hectare tussen het industrieterrein Durmakker in Evergem en de woonkern van Belzele.

De aanleg gebeurt in verschillende fases. Op zaterdag 19 januari worden samen met de buurt opnieuw 1.400 bomen geplant. “Het bufferbos komt op gronden langs de Kale, tussen Vurstjen en Overdam”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “We pakken dit bebossingsproject samen aan met het Agentschap Natuur en Bos. De boszone wordt gevarieerd aangelegd met aandacht voor speelnatuur, de inrichting van een speelbos, wandelpaden en open en gesloten boszones. Eind november hebben we de eerste bomen geplant, samen met de scholen van Belzele. Zaterdag wordt dan gestart met de aanplant 8,4 hectare nieuw bos aan Overdam. In totaal komen er 21.151 inheemse bomen en struiken. In 2020 volgt dan de derde en laatste fase.”

Wie zaterdag wil meeplanten, is welkom om 10 uur. Je kan het bufferbos bereiken via Vurstjen of Overdam. Breng zeker een spade en laarzen mee. Kom bij voorkeur met de fiets of te voet. Parkeren kan in het Vurstjen, Durmakker of in Overdam. Inschrijven doe je via www.evergem.be/ikwileenboomplanten.