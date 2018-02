Expo in Stroming 20 februari 2018

Nog tot en met 4 maart kan je in het cultureel centrum Stroming in Sleidinge naar de tentoonstelling 'The art of deception' van Isaac Monté en Toby Kiers. Productdesigner Isaac Monté en onderzoeker Toby Kiers presenteren 18 cilinders waarin telkens een getransformeerd varkenshart getoond wordt. De expo is elke werkdag open van 8.45 tot 11.45 uur, en in de namiddag op afspraak. Je kan de werken ook 's avonds bekijken als er voorstellingen zijn in de theaterzaal. Info: www.evergem.be. (JSA)