Evergemnaars krijgen rolletje in promotiefilm over eigen dorp Joeri Seymortier

09 november 2018

12u00 2 Evergem Woon je in Evergem en wil je een rolletje in de nieuwe promotiefilm van de gemeente? Dan is het nu je kans.

In januari lanceert Evergem een nieuwe huisstijl en een nieuw logo. Het nieuwe logo wordt begin volgend jaar in de kijker gezet met een uniek promotiefilmpje met inwoners. Wie zin heeft, kan vereeuwigd worden in het promotiefilmpje. “Je komt ongeveer één seconde in beeld”, legt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) uit. “De enige voorwaarde is dat je inwoner bent van Evergem. We zoeken baby’s, kleuters, tieners, volwassenen, senioren en ouderen. Het maakt niet uit of je groot of klein bent, een bril draagt of een neuspiercing hebt. We maken een filmpje met jou, in je favoriete kledij.”

De opnames vinden plaats in de negen dorpskernen. Op zaterdag 24 november om 9 uur aan de kerk van Ertvelde, om 11.30 uur aan de kerk van Rieme, om 14 uur aan de kerk van Sleidinge en om 16 uur aan de kerk van Belzele. Op woensdag 12 december om 9 uur aan Ter Gulden Celle in Doornzele, om 14 uur aan het gemeentehuis van Evergem-centrum en om 15.30 uur aan De Burggrave in Kerkbrugge-Langerbrugge. Op woensdag 19 december tenslotte om 14 uur aan het kasteeldomein van Wippelgem en om 16 uur aan de kerk van Kluizen.

Inschrijven kan tot 20 november. Inschrijven kan via www.evergem.be/nieuwlogo of 09/216.05.90.