Evergemnaar komt om na aanrijding met bestelwagen MAN OMVERGEREDEN DOOR TOELEVERANCIER BIJ OVERSTEKEN RIJWEG JURGEN EECKHOUT & SAM OOGHE

02u31 139 Sam Ooghe Een Nederlandse toeleverancier merkte Dirk niet op en reed hem aan. Evergem De voetbalwereld en bij uitbreiding heel Evergem is in diepe rouw na het plotse en tragische overlijden van Dirk Van Geele (50). De man, die het grootste deel van zijn leven verbonden was met KFC Evergem Center, is gisteren met zijn fiets aangereden in de Langerbruggestraat in Oostakker.

Rond de middag ging het mis in de Langerbruggestraat, vlakbij Volvo Cars. Dirk Van Geele fietste in de richting van het Veer en wilde oversteken naar het fietspad aan de andere kant van de baan. Een eerste voertuig liet hem nog door, maar een Nederlandse chauffeur uit Breda had Dirk niet opgemerkt. Er volgde een zware aanrijding waarbij de fietser ter plaatse overleed.





"Hij was als toeleverancier voor een Nederlands transportbedrijf op weg naar Volvo Cars. Hij was aan zijn laatste stop toe. Letterlijk op honderd meter van zijn bestemming gebeurt dit. Wat een vreselijk incident", reageerden vrouw en dochter van de chauffeur, die meteen na het incident vanuit Breda naar de plaats van het ongeluk kwamen.





Foto JEW Dirk Van Geele .

Aangeslagen

Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Hierdoor bleef de straat urenlang afgesloten. Het tragische nieuws sloeg bij iedereen in als een bom. "We zijn enorm aangeslagen", zei een familielid die Dirks weduwe en kinderen mee opving. De reactie van dochter Laura ging ook door merg en been. "Je was de allerbeste papa. Ik zie je graag. Je blijft voor altijd in mijn hartje."





Ook bij voetbalclub KFC Evergem Center was de verslagenheid enorm groot. Dirk was al jaren verbonden met de tweedeprovincialer en was letterlijk het manusje-van-alles. "Hij was verantwoordelijk voor de kantine en de aankopen die er gepaard gingen", zegt een diep ontroerde voorzitter Hubert Van de Walle. "Maar hij hoorde ook bij het team van de terreintechnici en was jeugdcoördinator van de onderbouw. Het is ongelofelijk dat dit hem moest overkomen. Hij was altijd aanwezig, iedereens vriend. Altijd was hij vriendelijk en positief."





Herdenken

"Het is een zeer groot verlies voor onze club. Dirk was bijna de verpersoonlijking van KFC Evergem Center. Als er iets moest gedaan worden, dan deed hij het nog voor het hem gevraagd werd. Hij deed zoveel voor de club waar niemand van af wist. Zochten we een trainer of een scheidsrechter? Dan sprong Dirk in. Zijn Lorenzo schipperde dit seizoen ook tussen de eerste ploeg en de beloftenploeg."





Vandaag zouden Hubert en Dirk elkaar zien om het indoortornooi van komende dinsdag verder te bespreken. "Ook van dat tornooi had hij voor tachtig procent de leiding. Het is verschrikkelijk erg voor de familie. Ik hoorde vandaag dat zijn oudste zoon in Londen zit. Maak dat mee, in deze periode van het jaar. Iedereen is van zijn melk."





De club zal binnenkort kijken wat ze kunnen doen om Dirk te herdenken.