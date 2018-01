Evergem zoekt beste sportfiguren 'aller tijden' 02u50 2 Evergem Evergem gaat op zoek naar de beste sportman en sportvrouw allertijden. Na een eerste selectieronde werden vier namen weerhouden.

"Om kans te maken op deze titel moet de sporter voldoen aan enkele voorwaarden", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "Ze moeten nog in leven zijn, inwoner zijn van Evergem en nu niet meer deelnemen aan competities."





De eerste genomineerde is wielrenner Frank Hoste die in 1982 Belgisch kampioen op de weg werd, en ook naar de Olympische Spelen trok. Ook voetballer Roland Ingels is genomineerd. Hij speelde tussen 1972 en 1983, 250 wedstrijden bij Lokeren en speelde ook veertien Europese wedstrijden.





Stemmen

Kunstschaatser Katrien Pauwels werd negen keer Belgisch kampioen en nam in 1984 en 1988 deel aan de Olympische Spelen. Zwemmer Johan Van Steenberge is de vierde genomineerde. Hij werd elf keer kampioen van België en was in 1976 ook op de Spelen in Montreal. Hij brak meer dan vijftig Belgische records.





Stemmen op je favoriet kan tot 31 januari via www.evergem.be/kampioenenhulde of via de stemformulieren in de sporthallen en de bibliotheken. Op zondag 11 februari vindt de jaarlijkse kampioenenhulde plaats. (JSA)