Evergem wil jonge ouders (en hun kroost) naar de bib krijgen Joeri Seymortier

20 december 2018

14u51 0 Evergem Evergem wil meer jonge gezinnen aan het lezen zetten en stapt in 2019 in het project Boekstart.

Het project richt zich op ouders met baby’s en peuters tot 2,5 jaar. “Kinderen kunnen niet vroeg genoeg met boeken in contact komen”, zegt uittredend schepen Martine Willems (CD&V). “Via ‘Kind en Gezin’ krijgen jonge ouders vaak al een eerste pakketje. Onder andere ook met boekjes die de kleintjes zelfs mee in bad kunnen nemen. Wij willen nog meer aanzetten tot lezen, en zullen daar vanaf volgend jaar vanuit de gemeente nog een boekenpakket bovenop geven. We willen zo echt jonge ouders naar de bibliotheek krijgen, in de hoop dat ze ook wat meer gaan voorlezen voor hun kinderen.”

Via het project Boekstart zullen jonge ouders binnenkort een bon krijgen van de gemeente, die ze dan in de bibliotheek kunnen inruilen. “We zien in de rest van Vlaanderen dat zowat de helft van de mensen die bon ook effectief gebruikt. Mooie resultaten”, zegt Willems nog.