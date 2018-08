Evergem laat inwoners in groep lopen 24 augustus 2018

02u38 0

Evergem lanceert het project 'Evergem Loopt' en wil daarmee één keer per maand joggers bij mekaar krijgen, die anders op hun eentje lopen.





"Evergem Loopt: dat is lopen in groep, in verschillende deelgemeenten en dit elke derde zondag van de maand", zegt burgemeester en loper Joeri De Maertelaere (N-VA). "Het is de ideale oplossing voor sporters die normaal alleen lopen, maar wel eens de motivatie van een groep kunnen gebruiken om het vol te houden. Op zondag 16 september start de eerste 'Evergem Loopt' om 9 uur aan de kerk van Evergem. Het parcours loopt zoveel mogelijk langs rustige straten, onverharde paden en kerkwegels."





Het tempo ligt gemiddeld tussen de 7 en 9 kilometer per uur, en het parcours is 7 tot 10 kilometer lang. Starten telkens om 9 uur aan de kerk van Evergem (16 september), Doornzele (21 oktober), Sleidinge (24 november), Wippelgem (15 december), Belzele (20 januari 2019), Ertvelde (17 februari 2019), Evergem (17 maart 2019), Doornzele (21 april 2019), Sleidinge (19 mei 2019) en Wippelgem (16 juni 2019).





(JSA)





Meer over Evergem