Evergem gaat wandelen op tweede kerstdag Joeri Seymortier

22 december 2018

10u15 0 Evergem Op woensdag 26 december organiseert Evergem opnieuw de Kerstboterkoekenwandeling.

Er wordt gewandeld in nationaal park De Zoom in de Kalmthoutse Heide, ten noorden van Antwerpen. De bus vertrekt tussen 8.30 en 9 uur op vier verschillende plaatsen in Evergem. Deelnemen kost 30 euro. Inschrijven in de sporthal of www.evergem.be.