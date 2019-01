Evenementenloket verhuist van gemeentehuis naar Cultuurcentrum Joeri Seymortier

22 januari 2019

09u50 0 Evergem Het Evenementenloket van de gemeente Evergem is vanaf donderdag 24 januari te vinden in het Cultuurcentrum van Evergem.

Het Evenementenloket is de balie waar verenigingen en organisatoren van activiteiten terecht kunnen voor ondersteuning van de gemeente. Tot nu moest je daarvoor naar het gemeentehuis. Maar dat verhuist nu. “Je vindt het Evenementenloket vanaf donderdag 24 januari in ons Cultuurcentrum Evergem”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “Om de verhuis te kunnen regelen is het Evenementenloket op woensdag 23 januari niet bereikbaar. Vanaf donderdag 24 januari is het Evenementenloket elke werkdag open in de voormiddag, van 8.45 tot 11.45 uur.”

Je vindt het Evenementenloket in de Weststraat 31 in Sleidinge. Je kan het ook bereiken via 09/216.05.21 of evenementen@evergem.be.

Meer over Evergem