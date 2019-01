Even in levensgevaar na slippartij tegen boom Wouter Spillebeen

25 januari 2019

08u28 0 Evergem Een 63-jarige chauffeur uit Evergem is donderdagochtend met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht nadat hij in Volpenswege in Sleidinge tegen een boom was geknald. De man was even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken.

De chauffeur reed met zijn Volkswagen Polo richting Oosteeklo toen hij rond 8.30 uur de controle over zijn wagen verloor. Hij week van de rijbaan af en slipte om uiteindelijk met een harde klap tegen een boom tot stilstand te komen. Er was geen ander voertuig bij de aanrijding betrokken.

De brandweer moest ter plaatse komen om de man uit zijn wagen te bevrijden, de reddingsactie had heel wat voeten in de aarde. De brandweer moest de hele linkerkant van het voertuig wegnemen om de man veilig uit de wagen te halen. Hij werd uiteindelijk met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het UZ in Gent. Enkele uren later was het levensgevaar geweken.