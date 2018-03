Etienne en Cecile vieren gouden huwelijk 15 maart 2018

02u40 0

Etienne De Vos en Cecile De Vos zijn door het gemeentebestuur van Evergem gehuldigd voor hun vijftigste huwelijksverjaardag. Het gouden koppel leerde elkaar kennen op een bal in Doornzele, in de parochiezaal. Hun liefde werd bezegeld met twee zonen en drie kleinkinderen. Etienne werkte in de steenfabriek in Rieme en Cecile zorgde voor de kinderen. De jubilarissen brengen hun vrije tijd het liefst door aan zee.





(JSA)