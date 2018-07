Erevoorzitter sportraad viert diamanten huwelijk 25 juli 2018

Maurice De Smet en Jeannine Van Ransbeeck uit Langendam in Sleidinge hebben hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd. Dat deden ze samen met hun twee kinderen, Els en Geert, hun familie en vrienden. Jeannine werd regentes Kleding en Vormgeving. Maurice was leraar Lichamelijke Opvoeding. Maurice was maar liefst 43 jaar voorzitter van de Evergemse sportraad. Op dit ogenblik is hij daar nog altijd erevoorzitter.





(JSA)