Ere-schepen Arsène Acke viert gouden huwelijksverjaardag Joeri Seymortier

02 januari 2019

18u19 0 Evergem Ere-schepen Arsène Acke en zijn vrouw Rita De Wiest uit de Tervenenwegel 24 in Ertvelde zijn vijftig jaar getrouwd.

Arsène Acke heeft als schepen zelf honderden jubilarissen ontvangen, maar mocht nu zelf eens in het middelpunt van de belangstelling staan. Het gouden paar heeft twee zonen, Marc en Filip, en ook twee kleinkinderen. Rita en Arsène leerden elkaar kennen tijdens een feest op het Don Bosco-college. De eerste jaren van hun huwelijk woonden ze in de Leeuwstraat in Gent. Arsène werkte gedurende 35 jaar bij Sidmar, om daarna in de Evergemse politiek te stappen. Hij was zes jaar gemeenteraadslid en daarna negen jaar schepen van Burgerzaken. De hobby’s waren het volgen van wielerwedstrijden, supporteren voor AA Gent, en supporteren voor kleinzoon Thibaud als volleyballer.