Eindelijk licht op stationsparking 02u34 0

De openbare verlichting op de parking aan het station van Sleidinge is geplaatst. Groen Evergem drong de voorbije maanden bij het gemeentebestuur aan om daar werk van te maken, want 's ochtends en 's avonds was het pikdonker en zeer onveilig op die parking. Bij de aanleg van de parking werden buizen klaargestoken voor de verlichting, maar het was wachten op Eandis om de verlichting te komen installeren. "Die klus is nu geklaard, waardoor het pakken veiliger is geworden op die parking", zegt Kathleen Pisman (Groen) opgelucht. (JSA)