Eindejaarsactie handelaars Evergem start zaterdag Joeri Seymortier

27 november 2018

05u39 0 Evergem De handelaars van Evergem starten op zaterdag 1 december met hun nieuwe eindejaarsactie.

Van 1 december tot 1 januari kan je deelnemen aan de Eindejaarsactie bij Evergemse handelaars. “Als je een aankoop doet bij een deelnemende Evergemse handelaar ontvang je per begonnen schijf van 5 euro een stempel”, legt schepen Kathleen Depoorter (N-VA) uit. “Met een volle stempelkaart maak je kans op één van de drie hoofdprijzen: een pakket waardebonnen ter waarde van 5.000, 3.000 of 2.000 euro. Er zijn ook waardebonnen van 200 en van 30 euro te winnen. De waardebonnen ruil je in bij de deelnemende handelaars. De winnaars worden begin januari persoonlijk verwittigd.”

De deelnemende handelszaken vind je op www.eindejaarsactie.com.