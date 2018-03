Eerste publieke laadpalen 01 maart 2018

02u50 0

Evergem heeft de eerste publieke laadpalen officieel in gebruik genomen. "Vorig jaar zijn in onze gemeente de eerste twee laadpalen geplaatst aan het Sportcentrum Hoge Wal in Ertvelde en aan het Brielken in Evergem", zegt schepen van verkeer en mobiliteit Erik De Wispelaere (CD&V). "Vanaf nu kunnen ze ook officieel gebruikt worden. Tussen dit jaar en 2020 komt er jaarlijks nog een laadpaal bij in onze gemeente", zegt schepen Erik De Wispelaere.





De laadpalen komen er omdat de Vlaamse Regering het aanschaffen en gebruiken van elektrische wagens wil aanmoedigen.





Plaatsen met publieke laadpalen zijn terug te vinden op de website www.milieuvriendelijkevoertuigen.be. (JSA)